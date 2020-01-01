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Энциклопедия путешествий. Страны мира читать онлайн

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Форум обучение с помощью интернета » Детская рубрика » Решебник начальной школы » Энциклопедия путешествий. Страны мира читать онлайн (с помощью энциклопедии путешествий страны мира таблице)
Энциклопедия путешествий. Страны мира читать онлайн
fazaДата: Суббота, 23.09.2017, 20:35 | Сообщение # 1
Завсегдатай форума
Группа: Администраторы
Сообщений: 379
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
В начале 3 класса по окружающему миру есть задание в рабочей тетради:
Цитата
С помощью книги "Энциклопедия путешествий. Страны мира" заполни таблицу (по образцу, данному в первой строке).


Спуститесь по странице ниже, и вы можете полистать книгу Энциклопедия Путешествий

Именно на нашем сайте вы найдете правильный ответ, потому что перед тем, как открывать эту тему, я просмотрел другие сайты. Они предлагают множество разных стран, но в книге "Энциклопедия путешествий. Страны мира" А.А Плешаков и С.А Плешаков написано о конкретных странах, а именно о Венгрии, Австрии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. Я рекомендую прочитать эту книгу ребенку, так как она очень интересная, написана простым и понятным языком об указанных странах, об обычаях и традициях, о достопримечательностях, о вежливых словах, принятых в них, об особенностях природы и климата. Ниже вы найдете эту книгу для чтения онлайн. Вы можете проверить самостоятельно, правильность решения домашнего задания.
Вот так выглядит заполненная таблица, готовое решение:
Прикрепления: 6522821.png(13.0 Kb)
 
fazaДата: Суббота, 23.09.2017, 20:39 | Сообщение # 2
Завсегдатай форума
Группа: Администраторы
Сообщений: 379
Репутация: 3
Статус: Оффлайн


P.S. Книга эта найдена мною на просторах интернета. Загружена в интернет не мною на Google диск. Я лишь взял код вставки, поэтому нарушителем авторских прав не являюсь.
Если нажать на верхний значок справа на просмотрщике книги, то вы перейдете на страницу книги PDF, где можете распечатать и скачать книгу в PDF.
 
fazaДата: Суббота, 23.09.2017, 23:31 | Сообщение # 3
Завсегдатай форума
Группа: Администраторы
Сообщений: 379
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
Еще один вопрос из этой книги для 3 класса:

Примеры заповедников и национальных парков 3 класс.





Венгрия - национальный парк "Хортобадь",
Австрия - национальные парки "высокий Тауэрн", "Донау-Ауэн", "Нойзидлер-Зе-Зевинкель".
Греция - заповедное место "Долина бабочек", "Национальный морской парк Алонисоса", "Национальный морской парк Закинфа".
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - "Парк дикой природы Аравии", "Дубайский пустынный заповедник", заповедник "Рас-аль-Хор", заповедник "Аль-Вурайя".
Аргентина - национальные парки "Игуасу", "Чако", "Науэль-Уапи", "Лос-Гласьярес".
Прикрепления: 7660480.jpg(111.1 Kb)
 
fazaДата: Суббота, 23.09.2017, 23:32 | Сообщение # 4
Завсегдатай форума
Группа: Администраторы
Сообщений: 379
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
Вопрос для 2 класса:

с помощью книги энциклопедия путешествий страны мира определи флаги
 
fazaДата: Суббота, 23.09.2017, 23:35 | Сообщение # 5
Завсегдатай форума
Группа: Администраторы
Сообщений: 379
Репутация: 3
Статус: Оффлайн
Вопрос для 2 класса:

с помощью книги энциклопедия путешествий страны мира подготовь сообщение о населении и культуре одной из стран. Сделай записи в тетради
Прикрепления: 5697523.jpg(52.0 Kb)
 
Форум обучение с помощью интернета » Детская рубрика » Решебник начальной школы » Энциклопедия путешествий. Страны мира читать онлайн (с помощью энциклопедии путешествий страны мира таблице)
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