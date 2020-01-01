Энциклопедия путешествий. Страны мира читать онлайн

faza Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:35 | Сообщение # 1 Завсегдатай форума Группа: Администраторы Сообщений: 379 Статус: Оффлайн Репутация: 3

Цитата С помощью книги "Энциклопедия путешествий. Страны мира" заполни таблицу (по образцу, данному в первой строке).



Спуститесь по странице ниже, и вы можете полистать книгу Энциклопедия Путешествий



Именно на нашем сайте вы найдете правильный ответ, потому что перед тем, как открывать эту тему, я просмотрел другие сайты. Они предлагают множество разных стран, но в книге "Энциклопедия путешествий. Страны мира" А.А Плешаков и С.А Плешаков написано о конкретных странах, а именно о Венгрии, Австрии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. Я рекомендую прочитать эту книгу ребенку, так как она очень интересная, написана простым и понятным языком об указанных странах, об обычаях и традициях, о достопримечательностях, о вежливых словах, принятых в них, об особенностях природы и климата. Ниже вы найдете эту книгу для чтения онлайн. Вы можете проверить самостоятельно, правильность решения домашнего задания.

Вот так выглядит заполненная таблица, готовое решение:

В начале 3 класса по окружающему миру есть задание в рабочей тетради:Именно на нашем сайте вы найдете правильный ответ, потому что перед тем, как открывать эту тему, я просмотрел другие сайты. Они предлагают множество разных стран, но в книге "Энциклопедия путешествий. Страны мира" А.А Плешаков и С.А Плешаков написано о конкретных странах, а именно о Венгрии, Австрии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. Я рекомендую прочитать эту книгу ребенку, так как она очень интересная, написана простым и понятным языком об указанных странах, об обычаях и традициях, о достопримечательностях, о вежливых словах, принятых в них, об особенностях природы и климата. Ниже вы найдете эту книгу для чтения онлайн. Вы можете проверить самостоятельно, правильность решения домашнего задания.Вот так выглядит заполненная таблица, готовое решение: 6522821.png (13.0 Kb) Прикрепления: